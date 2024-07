Update Harga Mobil Hyundai, Dipastikan Tak Naik hingga Semester II/2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyebut akan mempertahankan harga jual mobil meskipun terjadi faktor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan dari sisi pabrikan telah dilakukan efisiensi beban yang membuat harga produk tidak perlu dikerek. Selain itu, masih ada kebijakan hedging cost yang akan dievaluasi selama tiga bulan sekali.

Evaluasi tersebut nantinya akan melihat level nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Adapun, rupiah ditutup menguat 6,5 poin atau 0,04% menuju level Rp16.251 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

“Walaupun harga bahan baku naik, tapi selama tidak sampai minus dan bisa menghasilkan maka [pabrikan] tidak akan mendesak menaikan harga,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, dia juga memastikan Hyundai akan menjaga kondisi dari para jaringan diler untuk memastikan ketersediaan stok unit mobil. Terlebih lagi, Hyundai juga sudah menghabiskan stok unit NIK 2023 atau hasil produksi tahun lalu.

Di satu sisi, pasokan kepada jaringan diler juga tidak serta-merta dikurangi meski terjadi penurunan penjualan. Nantinya pasokan unit juga akan menyesuaikan kondisi pasar otomotif domestik.

“Sebenarnya tahan-tahanan nafas saja antara Hyundai dengan merek lain. Kami punya strategi untuk menjaga dealership. Jualan tidak diturunkan, tapi sesuai dengan market saja,” jelasnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan mobil Hyundai secara ritel mencapai 2.313 unit pada Juni 2024, turun dari 2.922 unit dibandingkan Juni 2023.

Sementara itu, penjualan Hyundai sepanjang semester I/2024 menembus 12.636 unit, turun 30,6% dari 18.208 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hyundai bertengger di posisi ke-delapan merek terlaris dengan pangsa pasar 2,9% secara ritel.

Berikut daftar harga mobil Hyundai terbaru:

Santa Fe Bluelink

Gasoline G 2.5 Prime AT: Rp625.000.000

Gasoline G 2.5 Signature AT: Rp706.000.000

Diesel D 2.2 Prime AT: Rp686.500.000

Diesel D 2.2 Signature AT: Rp759.000.000

Palisade

D 2.2 Prime AT: Rp910.000.000

D 2.2 Signature AT: Rp1.051.000.000

D 2.2 Signature AWD AT: Rp1.187.000.000

D 2.2 Signature XRT AT: Rp1.079.000.000

D 2.2 Signature AWD XRT AT: Rp1.215.000.000

Staria

Signature 7 AT: Rp1.060.500.000

Signature 9 AT: Rp. 924.000.000

Creta

Active 1.5 MT: Rp297.300.000

Trend 1.5 MT: Rp319.300.000

Trend 1.5 IVT: Rp340.500.000

Style 1.5 IVT: Rp383.800.000

Prime 1.5 Single Tone IVT: Rp416.800.000

Alpha IVT: Rp421.800.000

* Prime 1.5 Dual Tone + Rp3.000.000

Ioniq 5 Bluelink (sudah termasuk potongan PPN DTP)

Prime STD Range AT: Rp722.000.000

Prime Long Range AT: Rp758.000.000

Signature STD Range AT: Rp775.000.000

Signature Long Range AT: Rp820.000.000

Batik AT: Rp915.000.000

*Gravity Gold Matte color + Rp3.500.000

Stargazer

Active MT: Rp249.600.000

Active IVT: Rp262.600.000

Essential MT: Rp261.400.000

Essential IVT: Rp275.300.000

Style IVT: Rp305.300.000

Prime IVT: Rp320.900.000

X Style IVT: Rp335.800.000

X Prime IVT: Rp346.400.000

* Captain Seat + Rp 1.000.000 (Trend, Prime, Essential & Style)

* Two Tone Roof + Rp 1.500.000 (Prime)

* Premium Color + Rp 3.500.000 (X Prime One Tone Color)

Ioniq 6

Signature AT: Rp1.220.000.000

*Matte Color + Rp. 3.500.000

