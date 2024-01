Hyundai Beri Sinyal Harga Mobil Listrik Ioniq Bakal Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) bersiap untuk menaikkan harga produk-produknya, termasuk mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dan 6.

Bila melihat situs resmi Hyundai, mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dimulai dengan harga Rp706 juta, sedangkan untuk Ioniq 6 senilai Rp1,19 miliar.

Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto mengatakan kenaikan harga saat awal tahun dipengaruhi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dari pemerintah.

Secara umum, beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi harga mobil adalah kenaikan nilai tukar mata uang asing dan kenaikan harga bahan baku.

"Harga kendaraan stabil apabila ketiga faktor tersebut tidak mengalami fluktuasi yang signifikan," tuturnya kepada Bisnis, Senin (1/1/2024).

Meski demikian, dia masih enggan untuk menyebutkan model yang akan mengalami kenaikan harga. Besaran peningkatan harga pun juga tidak dibeberkannya.

Menurutnya strategi perubahan harga sangat bergantung pada masing-masing kebijakan Agen Pemegang Merek (APM).

"Terkait pajak, APM ikut aturan pemerintah, tidak terkecuali Hyundai," katanya.

Berikut daftar harga mobil Hyundai yang diakses pada Senin (1/1/2024):

Hyundai Santa Fe

Gasoline G 2.5 Style AT: Rp575,2 juta

Gasoline G 2.5 Prime AT: Rp605,5

Gasoline G 2.5 Signature AT: Rp685,3 juta

Diesel D 2.2 Style AT: Rp635,8 juta

Diesel D 2.2 Prime AT: Rp666,1 juta

Diesel D 2.2 Signature AT: Rp736,8 juta

Hyundai Palisade

D 2.2 Prime AT: Rp875,5 juta

D 2.2 Signature AT: Rp 1,01 miliar

D 2.2 Signature 4WD AT: Rp. 1,147 miliar

Hyundai Staria

Signature 7 AT: Rp1,03 miliar

Signature 9 AT: Rp905,5 juta

Hyundai Creta

Active 1.5 MT: Rp291,3 juta

Trend 1.5 MT: Rp313 juta

Trend 1.5 IVT: Rp333,5 juta

Style 1.5 IVT: Rp376 juta

Prime 1.5 Single Tone IVT: Rp408,3 juta

Hyundai Stargazer

Active F/L 23 MT: Rp247,2 juta

Active F/L 23 IVT: Rp260 juta

Essential MT: Rp258,8 juta

Essential IVT: Rp272,5 juta

Trend MT: Rp267,5 juta

Trend IVT: Rp280,2 juta

Style F/L 23 IVT: Rp300,8 juta

Prime F/L 23 IVT: Rp316,2 juta

Prime IVT: Rp311,8 juta

X Style IVT: Rp325,6 juta

X Prime IVT: Rp336,2 juta

Hyundai Ioniq 5

Prime STD Range (PPN DTP) AT: Rp706 juta

Prime Long Range (PPN DTP) AT: Rp742 juta

Signature STD Range (PPN DTP) AT: Rp757 juta

Signature Long Range (PPN DTP) AT: Rp802 juta

Hyundai Ioniq 6

Signature AT: Rp1,19 miliar

