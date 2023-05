Siap-siap! Mobil Baru Toyota Meluncur Siang Ini, Yaris Cross?

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) akan meluncurkan mobil baru hari ini, Senin (15/5/2023). Mobil yang akan diluncurkan diduga kuat adalah Yaris Cross.

Berdasarkan undangan yang diterima redaksi Bisnis beberapa waktu lalu, Toyota menyampaikan peluncuran mobil ini akan menyandang status 'World Premiere' pada 15 Mei 2023.

"Dear media friends, we cordially invite you to the world premiere of Toyota New Urban Cruiser Icon," tulis Toyota dalam undangannya.

Peluncuran Yaris Cross juga diperkuat oleh tenaga penjual dari pabrikan Jepang itu yang menyampaikan mobil tersebut kabarnya sudah bisa dipesan. Wiraniaga ini menyebut kisaran harga mobil ini dari Rp300 juta-Rp400 jutaan.

"Kira-kira estimasi harga [Yaris Cross] Rp300 juta hingga Rp400 jutaan," kata tenaga penjual tersebut belum lama ini.

Adapun, sebenarnya Toyota Yaris Cross sudah muncul secara global. Persoalannya, mobil Toyota Astra yang baru ini merupakan debutnya pertama kali di dunia, yang artinya kemungkinan dari spesifikasinya akan berbeda dengan Yaris Cross global.

Namun, dari beberapa rumor Yaris Cross di Indonesia akan terjun di segmen B SUV. Alhasil, mobil anyar Toyota ini akan bersaing dengan Hyundai Creta dan Honda HRV.

Adapun, Yaris Cross ini akan memiliki dua pilihan mesin, yakni internal combustion engine (ICE) dan varian elektrifikasinya, yaitu hybrid electric vehicle (HEV).

Toyota Astra akan meluncurkan mobil barunya pada siang hari atau tepatnya pukul 13.00. Bagi masyarakat yang ingin menonton peluncuran secara live streaming bisa melihat melalui akun YouTube ToyotaIndonesia.

