Honda Gandeng Posco Daur Ulang Limbah Baterai Kendaraan Listrik

Bisnis.com, JAKARTA – Honda Motor Co., Ltd menyampaikan telah menjalin kerja sama bisnis dengan Posco Holdings Inc. untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik termasuk dengan pengolahan limbahnya.

Dalam kerja sama ini, Honda dan Posco memanfaatkan kelebihan masing-masing perusahaan untuk mengembangkan teknologi lingkungan dalam mempercepat inisiatif menuju netralitas karbon.

Chief Executive Officer Global Honda, Toshihiro Mibe mengatakan bahwa kerja sama akan mempercepat strategi elektrifikasi perusahaan baik dari sisi produk maupun manufaktur.

“Kami telah mengumumkan target kami untuk mewujudkan netralitas karbon untuk semua produk Honda dan aktivitas perusahaan pada tahun 2050. Kami percaya bahwa perluasan kemitraan kami dengan Posco, yang memiliki keahlian luas di bidang bahan baterai, daur ulang, dan baja lembaran dan baja listrik sheet, akan membantu kami lebih mempercepat strategi elektrifikasi kami,” kata Mibe dalam keterangan resminya, Rabu (3/5/2023).

Kerja sama tersebut meliputi sektor pengembangan teknologi baterai dan teknologi daur ulang dimana membentuk sistem daur ulang loop tertutup yang akan memanfaatkan bahan baterai reklamasi.

Kemudian, pengembangan lembaran baja tarik yang berkontribusi pada pengurangan bobot kendaraan serta lembaran baja otomotif yang diproduksi melalui proses yang mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selain itu, kesepakatan ini akan meliputi penerapan lembaran baja listrik dalam produksi massal motor penggerak untuk e-Axle atau penggerak gandar listrik.

Chairman of Posco Holdings Inc, Choi Jeong-Woo menyampaikan dengan bekerja sama dengan Honda maka pihaknya akan sangat diuntungkan. Pasalnya, kesepakatan ini akan memperluas sistem kerja sama pihaknnya di bidang material baterai.

“Kami berharap bahwa ‘rangkaian nilai penuh’ Grup Posco untuk bahan baterai, yang mencakup bahan dasar seperti litium dan nikel, bahan katoda dan anoda, bahan baterai masa depan, dan daur ulang, akan sangat membantu strategi Honda untuk mengembangkan listriknya dalam bisnis kendaraan,” ujar Jeong-Woo.

