Penjualan Daihatsu Tumbuh 26 Persen Awal 2023, Sigra Terlaris

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mencatat penjualan mobil mencapai 22.053 unit pada Januari 2023 atau tumbuh 26 persen secara tahunan (year on year /yoy).

Secara terperinci, penjualan Daihatsu didominasi oleh Sigra yang menempati urutan pertama dengan realisasi penjualan 6.006 unit atau berkontribusi sebesar 27,2 persen dari total penjualan.

Di posisi kedua ditempati oleh mobil niaga andalan Daihatsu yaitu Gran Max Pick Up (PU) yang terjual sebanyak 5.447 unit dengan kontribusi 24,7 persen dan posisi ketiga diraih Terios dengan total penjualan 2,958 unit atau kontribusi 13,4 persen.

Adapun, dalam kinerja penjualan ritel kendaraan bermotor roda empat di Indonesia per Januari 2023 yang tercatat 90.835 unit. Daihatsu berhasil mencatatkan pangsa pasar 22,3 persen.

Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Hendrayadi Lastiyoso, mengatakan pencapaian positif ini menjadi awal yang bagus bagi perusahaan untuk penjualan ke depannya.

“Kami bersyukur Daihatsu dapat membuka awal 2023 dengan raihan penjualan positif, ditambah capaian market share sebesar 24,3 persen pada bulan ini menjadi salah satu yang terbesar bagi Daihatsu. Semoga pasar otomotif tahun ini dapat terus meningkat,” ujar Hendrayadi dikutip dalam keterangan Rabu (22/2/2023).

Sebagai informasi, Daihatsu belum lama ini meluncurkan model terbaru dari segmen LCGC, yaitu All New Ayla. Untuk dapur pacu, All New Ayla menggunakan mesin 1.200 cc dengan peningkatan pada performa berkendara yang halus sekaligus efisiensi bahan bakar yang merupakan sebuah ciri khas dari mobil LCGC.

Bicara soal performa, All New Daihatsu Ayla sudah disematkan dengan 2 pilihan mesin baru, yakni 1.2L WA-VE, dan 1.0L VVT-i yang diklaim mampu memberikan akselerasi responsif dengan standar EURO 4, sehingga lebih ramah lingkungan.

Berikut data penjualan mobil Daihatsu terlaris per Januari 2023:

1. Sigra : 6.006 unit

2. Gran Max Pikap : 5.447 unit

3. Terios : 2.958 unit

4. Xenia : 2.879 unit

5. Ayla : 2.567 unit

