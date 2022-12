Penjualan Ritel Suzuki Meningkat 8 persen, Ditopang All New Ertiga dan XL7

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) berhasil mencatatkan penjualan yang positif pada November 2022 dengan penjualan ritel Suzuki 8.218 meningkat 8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS Randy R. Murdoko menyampaikan model All New Ertiga dan XL7 meningkat cukup signifikan dan menjadikannya kontributor terbesar dalam penjualan Suzuki kali ini.

“Kami berterima kasih kepada pelanggan setia Suzuki yang berikan kepercayaannya terhadap mobil yang diproduksi dengan kualitas unggul. Pertumbuhan penjualan yang semakin baik kami rasakan di bulan November, terutama untuk All New Ertiga,” kata Randy dikutip keterangan resmi, Selasa (20/12/2022).

Penjualan ritel All New Ertiga pada November 2022 sebanyak 765 unit mengalami peningkatan sebesar 23 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Capaian penjualan tersebut didominasi oleh All New Ertiga Hybrid yang berkontribusi sebesar 65 persen dari total penjualan seluruh varian All New Ertiga di November 2022. Secara total, All New Ertiga memberikan kontribusi sebesar 12 persen bagi total penjualan ritel Suzuki.

Selain All New Ertiga, kontributor selanjutnya di November 2022 adalah XL7. Penjualan ritel XL7 mengalami peningkatan 16 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. XL7 sendiri berkontribusi sebesar 18 persen untuk total penjualan ritel Suzuki di bulan November 2022.

Adapun, bila dibandingkan dengan Oktober 2022, adanya peningkatan penjualan ritel yang dialami oleh All New Ertiga dan XL7 di November memberikan catatan yang positif berupa peningkatan penjualan sebesar 12 persen bagi kategori passenger car Suzuki.

“Bahkan November ini menjadi salah satu capaian yang terbaik karena berikan catatan penjualan ritel tertinggi sepanjang tahun 2022 yang didominasi oleh mobil penumpang,” ungkapnya.

Sebagai informasi, tersematnya mesin K15 yang sudah terpasang di produk mobil Suzuki memiliki keunggulan tersendiri. Sebab, perpaduan desain mekanis yang presisi serta minim gesekan, bahan aluminium yang ringan, dan teknologi Variable Valve Timing (VVT), akan menciptakan menciptakan performa lebih baik, emisi gas buang lebih rendah dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.

“Salah satu keunggulan yang dimiliki produk Suzuki di sektor efisiensi dan daya tahan semakin dikenal secara luas melalui tersematnya mesin K15 seperti yang terpasang di All New Ertiga, XL7, dan New Carry,” pungkasnya.

