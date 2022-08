Suzuki Luncurkan Baleno dan S-Presso di GIIAS 2022, Ini Harga dan Spesifikasinya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan dua mobil sekaligus yang sudah dinantikan, yaitu Baleno dan S-Presso pada pameran otomotif di Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (11/8/2022).

Baleno yang masuk dalam segmen hacthback memiliki ukuran 3.990 mm x 1.745 mm x 1.485 mm memberikan kebanggaan dan kepercayaan diri kepada penggunanya.

Selain itu, Baleno juga memiliki fitur keselamatan yang sangat baik dengan adanya 6 titik airbag di sekeliling mobil untuk mengurangi dampak tabrakan terhadap pengendara dan penumpang. Ubahan lainnya yang sangat penting terletak pada mesin yang saat ini menggunakan mesin baru K15B yang lebih bertenaga dan terkenal irit bahan bakar.

Sedangkan untuk S-Presso merupakan produk yang baru dipasarkan di Indonesia. S-Presso memiliki ukuran 3.565 mm x 1.520 mm x 1.565 mm, S-Presso menjadi city car dengan dimensi yang kompak sehingga lincah saat bermanuver di jalanan yang padat dan sempit.

Ground clearance S-Presso pun terbilang tinggi di kelasnya, yaitu 180 mm. Hal ini membantu pengemudi saat harus melewati jalanan yang tidak rata ataupun genangan air layaknya sebuah SUV (Sport Utility Vehicle).

Bila Baleno dibekali mesin K15B, S-Presso berbekal mesin K10B DOHC di bagian dapur pacu yang membantu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar.

President Director Suzuki Indonesia Shingo Sezaki mengungkapkan dengan kehadiran Baleno dan S-Presso dapat menyegarkan segmen hatchback dan city car industri otomotif Indonesia.

“Hari ini kami sangat senang memperkenalkan 2 model baru yang cocok dengan gaya hidup masyarakat urban, yaitu Baleno dan S-Presso. Dengan keunggulan masing-masing, kami yakin keduanya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pasar hatchback dan city car Indonesia,” katanya, Kamis (11/8/2022).

Baleno hadir dalam pilihan transmisi manual (MT) dan otomatis (AT). Dengan menawarkan 7 pilihan warna, yaitu Luxe Beige, Celestial Blue, Splendid Silver, Opulent Red, Grandeur Grey, Arctic White, dan Pearl Midnight Black, berikut harga On The Road Baleno untuk wilayah Jakarta bulan Agustus 2022:

Baleno (MT) : Rp262.900.000

Baleno (AT) : Rp274.900.000

Sedangkan S-Presso tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) dan AGS (Auto Gear Shift) serta 6 pilihan warna, yaitu Sizzle Orange, Solid Fire Red, Pearl Starry Blue, White, Granite Grey Metallic, dan Silky Silver Metallic. Harga On The Road S-Presso untuk wilayah Jakarta bulan Agustus 2022 adalah:

S-Presso (MT) : Rp155.000.000

S-Presso (AGS) : Rp164.000.000

Di ajang GIIAS 2022 ini, pengunjung dapat langusng merasakan Baleno dan S-Presso melalui test drive sepanjang 11-21 Agustsu 2022.

