Honda Mulai Jualan Honda ZR-V, Ini Daftar Harga di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Honda Motor Co., Ltd. mengumumkan rencana penjualan untuk model Honda ZR-V mulai bulan September 2022 mendatang di Jepang.

Oleh karena itu, Honda menampilkan halaman produk model Honda ZR-V di tautan https://www.honda.co.jp/ZR-V/new/ pada website korporat milik Honda Motor Co., Ltd. untuk memberikan informasi seputar produk terbaru dari Honda ini.

Honda ZR-V akan mengusung konsep unleash your potential di mana model ini dikembangkan sebagai model untuk mengangkat semangat dari penggunanya dimana masing-masing individu mempunyai sisi karakter yang sangat kuat.

Mobil ini mempunyai desain yang indah dan canggih, dikembangkan dengan kata kunci "smart dan elegan", performa yang dinamis, sehingga membantu untuk mewujudkan sesuai keinginan pengemudi ketika berkendara.

Hal ini dapat memungkinkan pengemudi untuk dapat menikmati pengalaman berkendara dengan lebih percaya diri lagi serta lebih santai yang merupakan nilai baru untuk model SUV.

Honda ZR-V mengadopsi desain eksterior yang smart serta elegan yang cocok untuk sebuah mobil perkotaan. Tampilan terlihat kuat serta tajam, kemudian bagian samping menegaskan garis bodi mobil yang terlihat aerodinamis hingga ke sisi bagian belakang mobil. Honda ZR-V tampil dengan warna baru yaitu; Premium Crystal Garnet Metallic yang terlihat smart serta elegan.

Sementara itu desain interiornya menghadirkan tingkat presisi yang tinggi mulai dari instrumen panel, high deck center console dan juga sekaligus menghadirkan ruang kabin serta ruang kargo yang nyaman dan juga lega. Warna interior mobil menggunakan warna maroon yang mengedepankan image smart serta elegan.

Posisi duduk pengemudi dibuat senyaman mungkin sehingga memungkinkan untuk mendapat visibilitas yang sangat baik ketika berkendara. Selain itu juga posisi duduk penumpang dibuat senyaman mungkin agar dapat menikmati perjalanan yang menyenangkan.

Honda ZR-V mempunyai dua pilihan varian mesin bensin berkapasitas 1.5 liter turbo dengan transmisi CVT serta pilihan mesin hybrid yaitu Sports e: HEV berkapasitas 2.0 liter direct injection segaris serta two-motor hybrid system. Honda ZR-V juga menghadirkan fitur real-time AWD yang dapat digunakan di berbagai kondisi jalan seperti bersalju.

Honda akan menampilkan model Honda ZR-V ini pada acara pre-launch mulai tanggal 13-14 Agustus 2022 di The “BIGMAN” square, Hankyu Umeda Station, Osaka kemudian lanjut di tanggal 20-21 Agustus 2022 di The event space, Tokyo Station dan di tanggal 27-28 Agustus 2022 di The JR Gate Tower, Nagoya Station, Aichi.

Adapun, baru -baru ini terlihat pada laman Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Samsat DKI Jakarta , PT Honda Prospect Motors (HPM) menampilkan mobil dengan harga tergolong murah. Menurut pantauan Bisnis mobil ini bisa menjadi saingan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky atau Honda ZR-V

Dalam laman tersebut, tipe termahal adalah DG48 1.5 RS CVT Z dengan harga Rp 189.000.000 sedangkan harga termurah adalah tipe DG47 1.5 E MT dengan harga Rp163.000.000. Sementara termahal adalah DG48 1.5 RS CVT Z dengan harga Rp189.000.000.



Berikut rinciannya harga honda tersebut:

DG47 1.5 E MT Rp 163.000.000

DG47 1.5 RS MT Rp 180.000.000

DG48 1.5 E CVT Rp 171.000.000

DG48 1.5 RS CVT Rp 188.000.000

DG48 1.5 RS CVT Z Rp 189.000.000

