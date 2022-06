Sukses di Bali, Astra Buat Ekosistem Sewa Mobil Listrik di Danau Toba

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer Trac Halomoan Fischer mengatakan bahwa proyek dengan Toyota terkait sewa mobil listrik di Bali mendapatkan respons yang bagus. Oleh karena itu, proyek tersebut akan merambah daerah lain.

“Kita memang saat ini masih fokus di sektor pariwisata. Semester dua tahun ini [akan masuk] ke Danau Toba,” katanya di Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Fischer menjelaskan bahwa infrastruktur ekosistem penyewaan mobil listrik di Dana Toba akan dibuat. Hal ini akan sama seperti yang dilakukan di Bali.

“Juni akan kita launching. Kita geraknya sudah dari dua bulan kemarin,” jelasnya.

Adapun Sewa mobil listrik di Bali tersebut pertama kali diperkenalkan pada Maret 2021. Masyarakat setempat dapat mendatangi stasiun di depan central parkir The Nusa Dua, atau tepatnya di depan Bali Collection untuk menggunakan layanan ini.

Masyarakat bisa juga datang ke stasiun di area pintu masuk Pulau Peninsula The Nusa Dua. Selain itu, EV Smart Mobility juga dapat diakses secara digital melalui aplikasi mTOYOTA dan TRAC To Go.

Dalam proyek ini, Toyota menyiapkan 3 model kendaraan elektrifikasi dengan jumlah total 30 unit yang terdiri atas 20 unit Toyota Coms berbasis battery electric vehicle(BEV), 5 unit Toyota C+pod (BEV), dan 5 unit Toyota Prius plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Mobil listrik murni berbasis baterai Toyota Coms dan C+pod dapat digunakan oleh masyarakat dan turis di dalam kawasan The Nusa Dua Bali dan sekitarnya. Sementara itu, Prius PHEV digunakan ulang-alik ke Bandara Ngurah Rai dan dapat digunakan di wilayah Bali.

Toyota melengkapi unit Toyota C+pod dan Toyota Prius PHEV dengan fitur Digital Key, sehingga pengguna dapat melakukan seluruh akses secara digital, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga akses seperti membuka dan mengunci pintu mobil. Menyalakan mobil tersebut juga hanya dilakukan dengan smartphone pengguna.