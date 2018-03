Pengunjung memerhatikan mobil Honda BR-V yang dipamerkan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (26 Januari 2016). - Bisnis/Rachman

Honda BR-V The Braver Journey 2018 kembali digelar untuk menjajal ketangguhan kendaraan, sekaligus mengusung misi sosial melalui aksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun hampir sebulan berlalu, kesan sepanjang perjalanan bersama low sport utility vehicle itu masih melekat.

BR-V The Braver Journey 2018 mengambil rute Jakarta—Kamojang, Garut. Petualangan selama 2 hari ini dimulai Selasa (13/2). Sebanyak 21 orang mengikuti acara ini. Mereka terbagi menjadi tujuh tim yang masing-masing beranggotakan tiga orang dengan satu mobil Honda BR-V.

Berbeda dengan event pertama yang membuka fasilitas jalan kendaraan roda empat di Pantai Jungwok, Yogyakarta, kini misi sosial Honda BR-V diarahkan untuk mendukung keamanan melintasi tanjakan terjal Monteng Kamojang, Garut.

Di sepertiga perjalanan, kemacetan harus ditembus sepanjang tol Jakarta—Karawang pagi itu. Gerak stop and go mengikuti patwal menyibak lalu lintas tak juga membuat jengah berkat kebersamaan tim dalam mobil, selain handling mobil yang responsif, dan kenyamanan di dalam kabin.

Honda BR-V yang merupakan model crossover 7-penumpang pertama itu dilengkapi dengan sistem penggerak cukup mumpuni. Mesin 1,5 liter SOHC 4-silinder segaris, 16 katup i-VTEC plus DBW yang mampu menyemburkan daya maksimum 120PS/6.600rpm, dan momen puntir maksimum 145Nm/4.600rpm.

Meski ada pilihan transmisi manual 6-percepatan, varian mobil bertransmisi otomatis CVT rasanya sangat meringankan pengendara melalui jalur macet. Terlebih, Honda BR-V telah menggunakan sistem kemudi rack & pinion, dan electronic power steering (EPS), dan tilt steering.

Berkat sistem suspensi depan MacPherson Strut, dan suspensi belakang H-shape torsion beam meminimalkan setiap guncangan tatkala melewati jalan pinggir yang penuh lubang di jalur tol yang tengah banyak aktivitas konstruksi itu.

Pengalaman paling menyenangkan adalah ketika lepas dari jebakan macet dan bisa memacu kencang BR-V. Fitur keselamatan berupa rem depan ventilated disc, dan rem belakang drum, serta teknologi ABS + EBD yang dimiliki mobil ini menghadirkan keberanian tersendiri untuk menginjak pedal gas.

Fitur keselamatan lainnya pada mobil dengan teknologi struktur rangka bodi G-CON + ACE adalah sabuk keselamatan pada setiap baris kursi. Saat driver lupa memakai sabuk, sistem seatbelt reminder segera memberi peringatan. Mobil ini juga memiliki pretensioner with load limiter seatbelt.

Rasanya, pengendara juga akan dimanjakan dengan kenyamanan yang cukup lengkap. Sistem audio touchscreen display 6,1", radio AM/FM, single CD DVD MP3/WMA, USB port, HDMI port, aux input, made for iPod/iPhone, dan Andoid.

Belum lagi sistem pendingin udara digital. Sembari menikmati hiburan, tak perlu khawatir untuk mendapatkan kenyamanan lebih dari posisi duduk terbaik lantaran mobil ini dilengkapi dengan pengaturan kursi kendati masih manual, baik driver maupun penumpang.

Mobil ini juga dilengkapi alarm system, immobilizer, dan keyless entry.

Setelah menikmati suasana alam dan berswafoto ria di Jembatan Cukang Monteng alias Kamojang Bridge Hill, rasa was-was sempat muncul tatkala iringan akan memasuki jalur lama Monteng--Kamojang sepanjang 1,7 km. Banyak tikungan tajam dan tanjakan terjal dengan sedikit rambu peringatan.

Di tengah jalur, jarak iringan sempat diatur untuk memberi momentum ketika mendaki jalan menikung dengan tanjakan sekitar 60 derajat. Ketangguhan BR-V pun teruji. Para penumpangnya merasa lega dan kembali bergembira.

Di jalur inilah, Honda BR-V The Braver Journey 2018 memasang rambu-rambu jalan, yang memang selama ini sangat minim.

Membawa tagline Only The Braver!, tak salah bila BR-V disebut sebagai crossover 7-seater canggih dan menyenangkan yang diciptakan khusus untuk melewati berbagai kondisi jalan dengan penuh ketangguhan.

Soal bahan bakar, dalam kondisi normal tingkat konsumsinya sekitar 12,2 km per liter. Peserta paling irit mencapai 14,6 km per liter. Ada pula peserta boros dengan hanya 10,2 km per liter. Ini memang bergantung pada gaya mengemudi setiap peserta.

Tak hanya performa dan fitur keselamatan mumpuni serta interior berkelas, ketangguhan Honda BR-V juga ditampakkan dalam desain yang gagah dan sportif. Terlebih dengan adanya head lamp projector, fog lamp, power retractable door mirror hingga velg Sporty Alloy Wheel 16" dan ban ukuran 195/60 R16.