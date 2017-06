Share this post :

Logo Porsche - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Porsche Indonesia akan meluncurkan tiga produk baru untuk konsumen. Produk baru itu adalah Porsche new 911 GT3, New 911 Turbo S Exclusive Series, dan Porsche Panamera turbo SE Hybrid.

"Tiga produk baru itu akan segera kami luncurkan di Indonesia," kata Direktur Porsche Indonesia, Christopher Choi, Rabu (21/6/2017).

Produk pertama, yakni New 911 GT3 menggunakan mesin 4 liter bertenaga 500 hp dan torsi puncak 339 lb-ft. Akselerasi dari 0 sampai 96 kilometer per jam dapat dicapai dalam 3,2 detik dengan kecepatan tertinggi 197 mil per jam.

Porsche 911 Turbo S Exclusive didukung mesin 3.800 cc, 6 silinder, yang menghasilkan tenaga maksimal 607 hp, dengan torsi puncak 750 nm pada rentang 2.250 sampai 4.000 rpm. Tenaga dikirim ke empat roda melalui transmisi otomatis tujuh percepatan.

"Untuk harga kami belum bisa sampaikan dan kami belum tahu," ujar Christopher.

Sementara, Porsche Panamera turbo S E Hybrid, menggunakan mesin 4 liter, V8, yang mampu memproduksi tenaga 550 hp. Sedangkan motor listriknya mampu mengeluarkan tenaga hingga 136 hp. Bila keduanya bekerja bersamaan maka tenaga totalnya mencapai 680 hp.

Akselerasi dari 0 sampai 96 km/jam dicapai dalam 3,5 detik dengan kecepatan tertinggi 310 km/jam. Christopher menuturkan, Porsche Panamera merupakan mobil yang sangat menarik karena performanya merupakan hasil perpaduan antara mesin konvensional dan motor listrik.

"Ini mobil dengan mesin dan listrik yang memiliki tampilan dinamis. Sebelumnya kami tidak memiliki hybrid dan ini yang pertama untuk Indonesia," ujarnya.