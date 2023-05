Kejutan GIIAS 2023, Bakal Ada World Premiere dari Toyota?

Bisnis.com, JAKARTA- Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 bakal berlangsung pada Agustus tahun ini. Gaikindo selaku penyelenggara menjamin ajang pameran itupun bakal disemarakkan dengan berbagai peluncuran produk perdana global atau "World Premiere".

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan GIIAS tahun ini GIIAS menjadi tonggak sejarah bagi pihaknya. Pasalnya, selama 30 kali pameran serupa diselenggarakan, berbagai teknologi otomotif futuristik selalu disajikan.

"Penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo telah berjalan selama 30 kali tahun ini, selama itu juga, Gaikindo telah menampilkan berbagai pencapaian industri otomotif Indonesia, karya-karya anak bangsa kepada masyarakat Indonesia. Ke depannya Gaikindo akan terus menampilkan masa depan industri otomotif lewat penyelenggaraan GIIAS," tutur Nangoi di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Dia juga menyampaikan bahwa GIIAS tahun ini dipastikan bakal memboyong berbagai model dan teknologi terbaru yang berkembang di industri otomotif. Namun, dirinya belum bisa mengumumkan brand maupun model yang akan meluncur pada GIIAS 2023 secara spesifik.

"Tidak elok kalau diumumin sekarang, karena surprise biasanya itu. Tadi malam lagi saya lagi makan sama direksinya Toyota bilangnya "yes will do" tapi mereka tidak mau ngomong [produk yang diluncurkan]. Tapi pasti ada [world premiere]," tambahnya.

GIIAS tahun ini akan mengusung tema 'Future Now'. Artinya, tema tersebut adalah representasi masa depan industri otomotif Indonesia, kesiapan Indonesia memasuki era kendaraan listrik.

Sebagai informasi, dalam kurun waktu delapan tahun ke belakang, GlIAS menjadi ajang peluncuran bagi lebih dari 250 produk mobil anyar, di antaranya adalah 9 kendaraan dengan predikat world premiere. GIIAS juga telah memperkenalkan teknologi otomotif masa depan lewat kehadiran lebih dari 60 mobil konsep.

Adapun, GIIAS The Series 2023 akan berlangsung pada empat kota strategis Indonesia, dimulai di Tangerang ICE BSD City pada 10 – 20 Agustus, Surabaya 20 – 24 September, Semarang 18-20 Oktober hingga Bandung 22-26 November 2023.

