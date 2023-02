Atsushi Kurita Ditunjuk Jadi Bos Baru Mitsubishi Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan penunjukan Atsushi Kurita sebagai presiden direktur, menggantikan Naoya Nakamura.

MMKSI menyatakan bahwa Atsushi akan mulai efektif menggantikan Naoya per 1 April 2023.

Sepanjang perjalanannya, Naoya Nakamura dinilai memiliki andil penting di MMKSI sejak 2018. Selama dinahkodai Naoya, MMKSI berhasil melewati masa sulit terutama pada masa pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi seluruh sektor bisnis secara global.

"Beliau telah membangun fondasi dan kepemimpinan yang kuat untuk membawa kesuksesan PT MMKSI dan berhasil mempertahankan bisnis MMKSI," tulis pihak MMKSI dikutip dalam keterangan, Kamis (9/2/2023).

Kemudian, dia juga mampu menorehkan rekor angka penjualan terbesar untuk Mitsubishi Motors sepanjang sejarahnya di Indonesia, yaitu pada 2021.

Tercatat, kinerja penjualan MMKSI mencapai lebih dari 114.265 unit, atau berkontribusi lebih dari 12 persen terhadap penjualan MMC secara global, yang sekaligus menjadikan MMKSI sebagai penyumbang terbesar untuk penjualan retail prinsipalnya pada skala global.

Di era kepemimpinannya, produk-produk seperti Outlander PHEV, Eclipse Cross, New Triton, New Pajero Sport, New Xpander dan New Xpander Cross, serta New L300 Euro4 diluncurkan di Indonesia.

Tak hanya itu, perluasan dealer kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia juga digencarkan agar dapat terus menjangkau konsumen lebih luas, dan saat ini telah mencapai 167 dealer.

Sementara itu, Atsushi Kurita, saat ini tengah memegang jabatan penting sebagai General Manager Automotive Business Division, Asean Automotive Dept., Mitsubishi Corporation, Jepang.

Adapun, dari periode 2017 – 2020, Atsushi Kurita juga sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) dengan fokus bisnis kendaraan niaga Tanah Air, melalui Mitsubishi FUSO.

