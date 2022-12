Intip Strategi MG Pacu Penjualan 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, Banyuwangi - Morris Garage (MG) Motor Indonesia menyiapkan beragam strategi guna membidik target penjualan pada 2023 di tengah isu ketidakpastian global.

MG optimistis dengan capaian kinerja pada 2022 yang cukup baik menjadi motivasi untuk menghadapi tahun depan yang penuh tantangan.

“Kami berhasil membukukan penjualan yang sangat baik, dan data Gaikindo memasukkan sedan MG ke dalam daftar top 2 sedan terlaris di Indonesia dari Juli sampai Oktober 2022,” kata Rendi Radito, Sales & Network Director MG Motor Indonesia, akhir pekan lalu.

Capaian penjualan tersebut menandakan bahwa model yang dibawa MG ke Indonesia diterima oleh masyarakat.

Selain itu, pada 2022, MG juga dihadapkan beragam tantangan. Rendi menyatakan salah satu tantangan perusahaan otomotif yakni ketersediaan (supply) kendaraan yang terlambat karena dipengaruhi kelangkaan semikonduktor (chip) global.

“Sebenarnya banyak hal yang menjadi tantangan di 2022. Tantangan yang paling saya ingat adalah mengenai supply chip. Kelangkaan semikonduktor (chip) global dimulai tahun 2021. Namun, dinamika ini belum sembuh pulih di 2022. Tinggal di tiap merek pulihnya berbeda-beda,” kata Sales and Network Director MG Motors Indonesia Rendi Radito.

Isu kelangkaan semikonduktor ini akhirnya mempengaruhi lamanya pelanggan untuk menantikan mobilnya tiba. Salah satu segmen yang terdampak adalah segmen kendaraan utilitas sport (SUV) kompak.

“Karena ada supply challenge di sana, maka saat itu belum bisa memenuhi kebutuhan customer. Ada beberapa tipe favorit pelanggan yang baru bisa improve di Kuartal III/2022 akhir untuk mendapatkan supply dan memenuhi inden customer. Ada yg menunggu 4 hingga 5 bulan lebih,” jelas Rendi.

Tren positif industri otomotif yang semakin berkembang semakin memantapkan optimisme MG pada 2023 dengan lebih mendekatkan diri kepada target pasar utamanya, yakni milenial dan Gen-Z.

Baca Juga : Peluang Memboyong Mobil Listrik MG4 EV dan MG VS HEV ke Indonesia

“Kami ingin menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin mengejar mimpi dan passion-nya dengan semangat Go Beyond and Make Possible,” kata Arief Syarifudin Marketing & PR Director MG Motor Indonesia.

Karena itu, MG akan meluncurkan mobil baru dari lini SUV, EV, dan HEV di tahun dedan. Sayangnya, Arief dan Rendi masih enggan membocorkan lebih lanjut.

“Rilisnya awal tahun, dan yang jelas tetap mengusung konsep desain BRIT DYNAMIC serta terdepan di kelasnya,” tutur Arief.

MG juga konsisten meningkatkan kualitas purnajual pada tahun depan dengan memperluas area penjualan dan tipe layanan yang mengusung konsep baru yaitu Sales, Spareparts, Service, dan Sytle (4S).

“Tahun depan kami akan meresmikan konsep dealer 4S di beberapa kota di tanah Air, yang mencakup penjualan, penyediaan suku cadang, serta layanan servis dan tempat yang menunjang gaya hidup para konsumen MG sehingga lebih nyaman, memadai, dan memuaskan,” pungkas Rendi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : otomotif penjualan mobil Mobil Listrik gaikindo