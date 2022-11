Resmi Diluncurkan, Innova Zenix Sudah Bisa Dikirim Bulan Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menyatakan mobil terbaru All New Kijang Innova Zenix sudah bisa dikirim ke pelanggan pada bulan ini.

Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, mengatakan dimulai dari peluncuran Innova terbaru kemarin, Senin (21/11/2022), pelanggan sudah bisa mulai memesan mobil tersebut dan akan dikirim juga pada bulan yang sama.

"Mulai dijual hari ini, pelanggan sudah bisa kontak ke dealer kami dan juga sudah bisa urus-urus berkas karena tadi harganya juga sudah ada. Kapan deliverynya? mulai hari ini kami sudah mendapatkan produknya juga dari TMMIN, jadi segera kita bisa delivery ke pelanggannya bulan ini," kata Anton dalam peluncuran Innova Zenix, Senin (21/11/2022).

Terkait berapa lama waktu inden, Anton masih belum bisa menginformasikan lebih lanjut. Sebab, pembukaan pemesanan baru saja dilakukan. "Untuk indennya berapa lama, kami belum tahu karena baru buka order hari ini," ujarnya.

Kemudian, untuk menarik pelanggan agar membeli Innova terbaru ini. Toyota sudah menyajikan promo cukup menarik dari mulai Kinto hingga paket kredit yang menarik. Bahkan, Anton menyebut untuk varian Hybrid bisa dicicil mulai dari Rp6 jutaan.

"Promonya cukup banyak, kita ada Kinto, paket kredit menarik. Bahkan, ada cukup menarik paket untuk hybrid dimulai dengan cicilan Rp6 jutaan, jadi menurut saya ini cukup menarik di kelas ini juga untuk pelanggan yang ingin membeli hybrid dengan proses kredit," jelas Anton.

Sebagai informasi, All New Zenix memiliki lima varian, di antaranya dua varian tipe bahan bakar bensin dan tiga tipe mobil Hybrid. Mobil teranyar keluaran Toyota ini dibanderol dalam rentang Rp400 juta hinga Rp600 juta.

Berikut harga dan varian All New Kijang Innova Zenix:

Mesin Bensin

All New Innova Zenix G AT Bensin Rp419 juta

All New Innova Zenix V AT Bensin Rp467 juta

Mesin Hybrid

All New Innova Zenix G AT HV Rp458 juta

All New Innova Zenix V AT HV Rp532 juta

All New Innova Zenix Q HV Rp611 juta

