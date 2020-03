Kia Motors Perpanjang Penutupan Pabrik Mobil di Amerika Serikat

Bisnis.com, JAKARTA - Kia Motors Corp. memperpanjang penutupan pabriknya di Amerika Serikat lantaran pandemi virus corona atau Covid-19 belum juga mereda.

Dilansir Yonhap, seperti dikutip Antara, Jumat (27/3/2020), produsen mobil asal Korea Selatan ini mengatakan akan menangguhkan pabriknya di Amerika Serikat hingga pertengahan April.

Kia telah menghentikan pabriknya di Georgia satu kali pada 19-20 Maret karena kurangnya mesin yang dirakit dan dikirim dari pabrik Alabama yang berafiliasi dengan Hyundai Motor Co.

Seorang juru bicara perusahaan mengatakan bahwa Kia berencana untuk menghentikan pabrik Georgia lagi pada 30 Maret dan mempertahankan penangguhan sampai 10 April.

"Kami akan melakukan langkah-langkah karantina dan desinfeksi di pabrik selama periode penangguhan ini," katanya.

Kia dilaporkan berencana untuk melanjutkan operasi di pabrik Amerika Serikat pada 13 April, tetapi perusahaan belum mengkonfirmasi tanggalnya secara pasti.

Pabrik Georgia dengan kapasitas 340.000 unit menghasilkan total 274 ribu unit sedan K5, kendaraan sport Sorento, dan SUV Telluride.

Pabrik Hyundai di Alabama menghentikan operasinya pada 18 Maret setelah salah satu karyawannya terinfeksi virus COVID-19. Pabrik akan tetap ditangguhkan sampai akhir bulan ini.

Penangguhan pabrik datang ketika serikat pekerja otomotif di AS dan produsen mobil Detroit, Ford Motor Co, General Motors Co dan Fiat Chrysler Automobiles pada pekan lalu menyepakati pabrik mobil AS untuk memotong produksi jika penjualan anjlok atau virus menyebar ke pekerjanya.