Bisnis.com, JAKARTA — Jalan terjal dilalui sejumlah perusahaan rintisan atau startup EV untuk mencuil cuan dari tren kendaraan listrik.

Startup kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinahkodai oleh veteran Apple Inc. Mujeeb Ijaz, Our Next Energy Inc., mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK), sebanyak 25% dari total tenaga kerja.