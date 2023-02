Harga Impor BEV Separuh Harga Jual, Wuling dan Hyundai Menang Banyak Ditambah Subsidi

Bisnis.com, JAKARTA – Mobil listrik yang beredar di Indonesia belum satupun mencapai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) seratus persen. Paling tinggi, untuk Wuling Air ev sekitar 40,04 persen dan Hyundai Ioniq 5 sebesar 40 persen.

Baik Hyundai maupun Wuling telah berinvestasi besar di Indonesia untuk membesut mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV). Keduanya merupakan sasaran kebijakan subsidi kendaraan listrik.

Terbaru, pemerintah melalui Menko Marves Luhut B Pandjaitan mengungkapkan program subsidi itu akan menggunakan skema pemangkasan tarif sebesar 10 persen, sehingga konsumen hanya menanggung 1 persen. Kemungkinan besar, tarif yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebab, berdasarkan aturan yang berlaku, BEV telah dibebaskan dari pengenaan PPnBM maupun Bea Masuk dengan catatan importasi secara IKD. Selain PPN, BEV masih dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang pada 2025 akan dibebaskan.

Di sisi lain, jika merujuk skema keringanan PPN, tidak lantas konsumen bisa mendapatkan harga miring. Pasalnya, pada praktiknya, konsumen membeli via harga OTR (on the road) yang telah memasukkan seluruh komponen pajak.

Di satu sisi, berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, harga importasi BEV yang dipasarkan di Indonesia jauh lebih murah. Mengacu data yang diterima dari lingkungan Kementerian Keuangan itu, terdapat total nilai impor BEV mencapai US$162,43 juta setara Rp2,53 triliun selama periode 2021 hingga September tahun lalu.