Cara Pesan Supercar PHEV Ferrari 296 GTS di Indonesia, Sultan Bisa Merapat

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Belakangan ini Indonesia dikejutkan dengan kedatangan supercar Ferrari baru dengan nama PHEV Ferrari 296 GTS.

“Akhirnya varian convertible dari seri 296 [GTS] resmi diluncurkan di Indonesia,” ungkap General Manager PT Eurokars Prima Utama Nini Chiandra di Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Mengacu pada pengumuman ini, tentu saja banyak sultan tanah air yang tertarik untuk membeli produk terbaru perusahaan supercar berlogo Kuda Jingkrak tersebut.

Meski sudah diumumkan, tapi calon pembeli tampaknya harus bersabar untuk bisa menaiki PHEV Ferrari 296 GTS ini di Indonesia.

Hal tersebut lantaran PHEV Ferrari 296 GTS saat ini baru bisa dipesan secara inden dan baru akan sampai ke tangan pelanggan paling tidak dua tahun lagi.

Pemesanan sendiri sudah bisa dilakukan mulai dari sekarang.

Baca Juga : Spesifikasi dan Bocoran Harga Supercar PHEV Ferrari 296 GTS yang Siap Mengaspal di Indonesia

“Mobil-mobil lain sudah setahun lebih ya, kami kurang lebih dua tahun,” imbuh Nini Chiandra.

Ferrari 296 GTS merupakan versi convertible atau atap terbuka dari PHEV yang telah diluncurkan pada tahun sebelumnya yaitu 296 GTB.

Supercar yang satu ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 830 chevaux vapeur (cv) dengan torsi maksimum pada 6.250 hingga 8.250 rpm.

Baca Juga : Pasar Mobil Mewah Ferrari Cs Tetap Kebal Krisis, Ini Bukitnya

Rinciannya, mesin bensin 296 GTS menghasilkan daya 663 cv sedangkan motor listriknya sebesar 167 cv dengan baterai 7,45 kWh.

Dengan segala teknologi yang disematkannya itu, Phev Ferrari 296 GTS mampu melesat dalam kecepatan maksimum 330 km per jam, dengan konsumsi bahan bakar 6,5 liter per 100 km dan mampu menekan emisi gas 153 gram per km.

Lalu bagaimana cara inden PHEV Ferrari 296 GTS?

Karena supercar teranyar ini diluncurkan PT Eurokars Prima Utama, maka kamu bisa menghubungi pihak marketing PT Eurokars Prima Utama untuk melakukan inden PHEV Ferrari 296 GTS.

Untuk menghubungi pihak PT Eurokars Prima Utama, kamu bisa klik link berikut ini:

LINK Inden Ferrari 296 GTS

Sejauh ini belum diketahui berapa harga pasti dari PHEV Ferrari 296 GTS sebab harganya akan megikuti kustomisasi yang diminta oleh pembeli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : ferrari Ferrari Indonesia Supercar orang kaya