Honda Clarity Fuel Cell - ist

Bisnis.com, JAKARTA - Honda Automobile Co. Ltd (Thailand) memperkenalkan berbagai model dan teknologi futuristik di ajang Bangkok International Auto Show (BIMS) 2018 pada 27 Maret 2018, dengan mengusung tema besar "Honda Vision 2030".



Pada pameran ini, Honda memperkenalkan Honda Clarity Fuel Cell sebagai mobil tanpa gas buang (zero emission), UNI-CUB β sebagai alat mobilitas personal yang dapat digerakkan ke segala arah dan Honda RoboCas sebagai troli canggih multi fungsi bertenaga listrik.



Selain itu, booth Honda juga menampilkan berbagai mobil sporty seperti Honda Civic Hatchback dengan warna baru Rallye Red, Honda BR-V Sport Package dan Honda Brio Amaze Black Sport Edition.



Chief Operating Officer Honda Automobile Co. Ltd (Thailand), Pitak Pruittisarikorn mengatakan di acara ini, Honda tidak hanya menampilkan model mobil yang ada saat ini, namun juga menghadirkan berbagai teknologi masa depan.



"Melalui pameran ini kami ingin memperkenalkan visi 2030 kepada masyarakat, dimana kami bertujuan membangun teknologi canggih untuk membantu mobilitas manusia dengan semangat ‘Power of Dreams’ menuju masyarakat yang aman berkendara dan bebas karbon," katanya, Rabu (28/3/2018).



Di ajang BIMS 2018, booth Honda menampilkan tiga tema utama, diantaranya Mobility Technology melalui Honda Clarity Fuel Cell sebagai mobil hidrogen dengan emisi nol dan memiliki performa superior yang fun-to-drive.



Mobil ini menjadi sedan 5-seater pertama di dunia yang dilengkapi fuel cell sebagai sumber tenaga listrik dikombinasikan dengan sistem powertrain yang memiliki tenaga maksimal setara dengan mesin V6.

Dengan tank hidrogen terisi penuh, Honda Clarity Fuel Cell memiliki jarak tempuh mencapai 750 km atau setara dengan konsumsi bahan bakar 28,3 km/l berdasarkan rating EPA.



Selain itu, mobil ini dibangun dengan basis 3-in-1 yang menghasilkan tiga pilihan sumber energi yaitu Clarity Plug-in Hybrid, Clarity Electric dan Clarity Fuel Cell.