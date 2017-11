Mazda Biante. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA-Mazda Biante, kendaraan multi purpose vehicle unggulan PT Eurokars Motor Indonesia, meraih penghargaan Indeks Kebahagiaan Berkendara (IKB) 2017 untuk kategori Mid Van Paling Membahagiakan.

Direktur Sales, Marketing & PR, Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, mengatakan selain Mazda Biante, hatchback Mazda2 juga meraih penghargaan IKB yang digelar Tabloid Otomotif itu untuk kategori Mid Hatchback 1500 cc.

“Penghargaan Indeks Kebahagiaan Berkendara yang diterima Mazda Biante dan Mazda2 menjadi salah satu bukti bahwa produk Mazda di Indonesia mampu memberi kepuasan bagi pemiliknya,” katanya, Rabu (8/11/2017).

Menurutnya, Mazda Biante sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2012 hingga kini telah terjual sebanyak 7.458 unit. Mobil impor secara completely build up dari Jepang itu dibekali teknologi Skyactiv.

Sedangkan hatchback Mazda2 dengan teknologi Skyactiv-G 1500cc performanya cukup tinggi yang irit bahan-bakar. Juga dibekali Drive6-speed yang memberikan tingkat kepuasan dan kenikmatan mengemudi bagi pengendaranya,

Dia menjelaskan Mazda Biante dibandrol on the road seharga Rp449 juta itu memiliki 4 pilihan warna yaitu Jet black mica, Snowflake white pearl, Alumunium metallic, dan Radiant ebony mica.

Sementara itu Mazda2 dipasarkan on the road sebesar Rp273,7 juta untuk type R A/T dan type GT A/T Rp310,3 juta yang menawarkan 5 pilihan warna yaitu Soul red metallic, Snowlake white pearl, Black mica, Meteor grey, Alumunium metallic