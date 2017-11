Share this post :

Karoseri Aichi Collapas. - TSM

Bisnis.com, JAKARTA – Semangat pengembangan mobil listrik tidak hanya melanda para pabrikan mobil di Jepang, tetapi juga menghinggapi institusi pendidikan teknik rekayasa bodi. Salah satunya adalah Aichi High School of Technology and Engineering.

Di ajang Tokyo Motor Show 2017, Aichi High School merilis secara perdana secara global (world premier) hasil inovasi karoseri kendaraan listrik, Collaps.

Collaps adalah kendaraan kecil ramah lingkungan. Uniknya, mobil ini dapat melipat panjang badannya menjadi lebih ringkas hingga 2/3 dari ukuran bodi normalnya. Dengan demikian, si pemilik bisa memarkir kendaraannya di tempat sempit sekalipun. Keren bukan?

Sang pemilik teknologi ini akan menyewakan atau menjual fitur tersebut terutama kepada operator transportasi penumpang, sebagai kendaraan traveling generasi masa depan, baik bus maupun taksi.

Dengan inovasinya itu, Aichi High School berharap bisa turut serta mendorong penyebaran mobil listrik ramah lingkungan. Nama Collapse diambil dari kemampuannya melipat tubuh, serta kemampuan melampaui batas-batas nilai yang ada saat ini.

Pelajar dari Aichi Highschool of Technology and Engineering berpose di samping Collapse, yakni mobil listrik hasil pengembangan mereka ketika acara media preview pada the 45th Tokyo Motor Show di Tokyo, Jepang, 25 Oktober 2017. (Reuters)