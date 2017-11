Honda Civic Type R - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya setelah diluncurkan di Indonesia pada bulan Agustus 2017, PT Honda Prospect Motor menampilkan Honda Civic Type R dengan warna Brilliant Sporty Blue Metallic pada gelaran Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2017 yang berlangsung mulai tanggal 1-5 November 2017 di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya.

Berpartisipasi di POS 2017, Honda menghadirkan desain booth seluas 462 m² dengan tema “Born to Race” sesuai dengan karakter Honda Civic Type R sebagai display utamanya. Warna Brilliant Sporty Blue Metallic yang tampil pertama kalinya di ajang ini merupakan salah satu dari pilihan warna Honda Civic Type R di Indonesia, selain Championship White yang telah tampil sebelumnya, Rallye Red, Sonic Gray Pearl serta Crystal Black Pearl dan Polished Metal Metallic yang akan tersedia pada 2018.

Selain menampilkan Honda Civic Type R, Honda juga membawa model unggulan lainnya, seperti All New Honda Civic Turbo, Honda Civic Hatchback Turbo, All New Honda CR-V 1.5L Turbo, Honda HR-V, Honda BR-V, New Honda Jazz, New Honda Mobilio dan New Honda Brio RS Special Edition.

Pada acara pembukaan booth Honda di POS 2017, Honda Surabaya Center juga mengumumkan kerjasama dengan Jawa Pos melalui acara Jawa Pos – Honda Pro Tournament 2017 (JP Honda Pro Tournament 2017) yang akan berlangsung pada 18-26 November 2017 di DBL Arena, Surabaya. Sebagai salah satu bentuk dukungannya, Honda juga menyiapkan hadiah berupa 1 unit New Honda Brio Satya untuk tim juara.

"Tahun ini Honda kembali mendukung JP Honda Pro Tournament sebagai salah satu bentuk dukungan dan kontribusi Honda pada aktivitas-aktivitas positif seperti di bidang olahraga, khususnya basket, terlebih karena olahraga basket sejalan dengan image Honda yang sporty dan memiliki antusiasme penonton yang tinggi. Kami berharap turnamen ini menjadi panggung bergengsi bagi 12 tim profesional di Indonesia," kata Ang Hoey Tiong, President Director Honda Surabaya Center, Kamis (2/11/2017).