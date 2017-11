Tokyo Connected Lab 2017. - TMS

Bisnis.com, TOKYO - Selain memamerkan mobil baru dan mobil konsep, Tokyo Motor Show 2017 juga menampilkan stan-stan khusus berkonsep masa depan, Tokyo Connected Lab 2017. Di tempat ini pengunjung diberi kesempatan merasakan relevansi dan nilai baru yang diberikan oleh masyarakat yang mobile di masa depan.

Mobil terhubung (connected car) adalah evolusi berikutnya setelah pengendaraan swakemudi (automated driving). Apa benefidnya? Seperti apa pengaruh perubahan ini terhadap kehidupan sosial kita?

Tokyo Connected Lab, seperti dikutip tokyo-motorshow.com, terdiri dari tiga bagian, yaitu The Future, The Maze, dan The Meet Up. Ketiga program tersebut memberikan penjelasan akan nilai-nilai baru tersebut dengan cara yang mudah dimengerti.

The Future memvisualisasikan mobilitas Tokyo di masa depan. Di sini, pengunjung akan menghadapi visual interaktif di tengah kota masa depan, di mana masyarakat masa depan berbasis mobilitas akan bergantung pada warga pengguna kendaraan.

Dipandu melalui sebuah survei, pengunjung akan memberikan gagasan mengenai mobile society dengan enam konsep utama (kebaikan sosial, universal, bergerak, berkendara, pribadi dan berbagi). Hasil survei dianalisis dan hasilnya diproyeksikan secara visual dalam sebuah dome besar di dalam venue. Area ini dapat menampung hingga 300 pengunjung.

The Maze mengajak pengunjung untuk berinteraksi dengan kota Tokyo di masa depan. Di area ini, pengunjung akan dimanjakan dengan situasi di mana mobil, pengendara dan infrastruktur kota semuanya sudah terkoneksi.

Tempat ini bisa menampung sekitar 3o pengunjung. Menggunakan sistem realitas virtual PlayStation®VR, mereka akan merasakan sensasi menjelajah sebuah labirin di Kota Tokyo masa depan ketika semuanya sudah sepenuhnya terkoneksi.

PlayStation®VR adalah produk keluaran Sony Interactive Entertainment Inc.

The Meet Up mengajak pengunjung bertukar pikiran menegenai mobilitas di masa depan. Kendaraan memang telah memberikan dampak luar biasa pada kehidupan manusia, sejak alat mobilitas itu diciptakan. Saat mobil menjadi lebih dari sekadar mobil, mereka mungkin memiliki dampak yang sama luas terhadap kehidupan kita.

Topik yang diangkat beragam, mulai dari hiburan, kota, hingga sains, dengan inovator yang membahas tema Beyond The Motor dari perspektif unik mereka masing-masing.

Di area program ini disediakan Virtual Press Room bagi kalangan jurnalis. Di tempat ini para jurnalis bisa menggali informasi-informasi penting mengenai pameran yang sudah dikurasi dari berbagai pabrikan yang berpartisipasi di Tokyo Motor Show.