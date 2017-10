Share this post :

Deklarasi pengguna Suzuki GSX dalam acara Suzuki Bike Meet 2017 di Manado, Sulawesi Utara - ist

Bisnis.com, JAKARTA - PT.Suzuki Indomobil Sales (SIS) memulai tur acara Suzuki Bike Meet ke7 kota se-Indonesia di Kota Manado, Sulawesi Utara pada 28 Oktober, bertempat di Kawasan Mega Mall Manado.



Tercatat sekitar 750-an bikers dari 20 komunitas Suzuki meramaikan Suzuki Bike Meet perdana tersebut. Selain menjadi wujud apresiasi kepada para pelanggan setia motor Suzuki, ajang ini menjadi ajang silaturrahmi sesama pengguna Suzuki dari berbagai latar belakang, usia, generasi, tipe motor dan lainnya.



"Event Suzuki Bike Meet di Manado kali ini sangat spesial karena Manado merupakan kota pertama dimulainya rangkaian Suzuki Bike Meet. Selain itu, pelaksanaan



acara bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, dimana Sumpah Pemuda merupakan momen pemersatu bangsa. Kami berharap semangat persatuan antar sesama bikers ini akan memacu munculnya kepedulian dan tindakan positif untuk masyarakat," kata 2W Dept. Head Marketing & Sales PT. SIS, Yohan Yahya, Senin (30/10/2017).



Dalam rangkaian acara tersebut, Suzuki menyalurkan donasi kepada panti asuhan di Manado.



Suzuki Bike Meet di Manado berlangsung meriah dengan berbagai acara dan kegiatan menarik yang dilakukan, dari lomba modifikasi hingga lomba freestyle. Tak ketinggalan juga City Touring mengelilingi Kota Manado yang disambut penuh gembira dan antusias oleh warga Manado.



Berbagai unit produk dan komunitas motor Suzuki, mulai All New Satria F150, GSX-R150, GSX-S150, Address, Nex, Smash dan juga tipe-tipe dari generasi sebelumnya seperti Thunder, Inazuma, Satria F150, Satria R120, Shogun, Skywave, turut serta dalam city touring tersebut.



Sejumlah acara tambahan semakin mewarnai acara ini, live music. Selain hiburan, beragam program menarik juga dihadirkan pada acara kali ini, diantaranya Free Check Up Service dan diskon pembelian spare part Suzuki.



Setelah menyambangi Manado, tur Suzuki Bike Meet akan berlanjut ke Danau Toba Sumatra Utara pada 11-12 November dan Karangploso Malang 12 November,



kemudian Kepri Mall Batam 19 November, Cibodas Cipanas 25 November, Kopeng Semarang 25-26 November, Menara Padang Siring Banjarmasin 9 Desember.