Puluhan ribu orang padati Tokyo Motor Show, Sabtu (28/10/2017). - Bisnis.com/Rahayuningsih

Bisnis.com, TOKYO – Puluhan ribu orang padati Tokyo Motor Show 2017 yang mulai dibuka untuk umum sejak 28 Oktober-5 November

Dari informasi yang disampaikan oleh petugas informasi Tokyo Motor show Syoden Syu, bahwa setiap hari sekitar 80.000-100.000 orang mendatangi pameran ini.

"Biasanya di akhir pekan bisa mencapai 100.000 orang," ujarnya kepada Bisnis.com Sabtu (28/10/2017).

Dari data yang ada, jumlah pengunjung Tokyo Motor Show pada 2015 mencapai 812.500 orang, jumlah itu turun dibandingkan dengan pagelaran dua tahun sebelumnya yaitu 902.000 orang. Cuaca yang buruk menjadi penyebab menurunya jumlah pengunjung.

Syu menerangkan, untuk harga tiket masuk bila on the spot per orang mencapai 1.800 yen, sementara bila pesan jauh hari bisa lebih murah yaitu mencapai 1.600 yen.

Pameran otomotif terbesar di Jepang yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini tidak hanya didatangi oleh masyarakat Jepang tetapi juga waisatawan dari mancanegara salah satunya Balas, warga negara Hungaria.

Menurut pengakuannya, dia sengaja memasukkan jadwal mengunjungi Tokyo Motor Show dalam agenda perjalanannya selama di Jepang.

"Saya tinggal di China, dan datang ke Jepang dalam rangka liburan. Namun, dalam agenda perjalanan, saya sengaja memasukkan Tokyo Motor Show," ujarnya menjawab Bisnis.com, Sabtu (28/10/2917).

Alasannya mengunjungi Tokyo Motor Show tidak hanya sekadar melihat mobil-mobil buatan Jepang dan negara lain, tetapi juga meng-update informasi tentang perkembangan teknologi otomotif.

"Di sini saya jadi mengetahui kendaraan seperti apa pada masa depan."

Balas mengaku rajin mengikuti pameran otomotif di belahan dunia seperti beberapa bulan lalu dia juga mengunjungi Frankfurt Motor Show. "Saya suka otomotif dan melihat mobil-mobil buatan Jerman."

Sementara itu, Satoko Nakadate, warga Jepang mengatakan kehadirannya di Tokyo Motor Show untuk melihat sepeda motor buatan mancanegara di luar Jepang. "Saya menyukai Dukati. Dan saya sengaja datang ke sini untuk melihatnya."

Dia mengakui bahwa ini pertama kali mengunjungi Tokyo Motor Show dan sangat menyukainya.

"Beberapa merek menggunakan ruangan yang terlalu besar, kadang itu membuat bosan. Namun, secara keseluruhan pameran ini bagus."