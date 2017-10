Share this post :

Bisnis.com, TOKYO – Daihatsu Motor Co. Ltd. resmi akan merilis lima mobil konsepnya pada ajang Tokyo Motor Show mulai Jumat, 27 Oktober 2017. Dari kelima mobil konsep itu, mana kira-kira yang paling realistis masuk ke pasar Indonesia? Tebak-tebak buah manggis yuk!

Kelima mobil konsep yang segera diperkenalkan Daihatsu Motor Co. Ltd. (DMC) adalah mobil listrik DN (Daihatsu New) Pro Cargo, sedan DN Compagno, DN-U Space kelas kei car atau mobil mini kelas 600 cc, DN Trac kelas SUV kompak, dan DN Multisix kelas MPV enam penumpang.

Presiden Direktur DMC Soichiro Okudaira menegaskan seluruh mobil konsep Daihatsu yang dirilis tahun ini berpeluang mengisi pasar tak hanya Indonesia tetapi juga di seluruh negara. “Namun, semua perlu kajian yang matang,” tuturnya di arena pameran Tokyo Motor Show, Rabu (25/10/2017).

Berdasarkan analisis Bisnis, ada kemungkinan DMC akan memboyong kendaraan DN Multisix ke pasar Indonesia. Ini bukan tanpa alasan mengingat dari aspek model, kebanggan konsumen, dan popularitas, pasar mobil di Indonesia masih didominasi oleh segmen MPV (multipurpose vehicle). Itulah mengapa DN Multisix sengaja diciptakan kemungkinan untuk mengisi segmen gemuk tersebut.

Saat ini, pasar MPV Daihatsu yang paling populer diwakili oleh Xenia yang bermain pada kelas low MPV berkapasitas 1.000—1.300 cc. Namun, selama 13 tahun mengaspal di jalanan Indonesia, Xenia dinilai sebagian kalangan mulai sedikit kehilangan pamor menyusul gencarnya para pesaing menggempur dan menggerogoti pasar mobil yang selama ini sangat laris manis itu.

Alasan lainnya mengapa DN Multisix bakal segera diboyong ke Indonesia adalah karena kendaraan konsep ini telah mejeng pertama kalinya di dunia hanya pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 yang dihelat baru-baru ini.

DMC seolah melemparkan kode dengan cara memberikan penghormatan sangat istimewa kepada konsumen Indonesia khususnya para penggila MPV, terkhusus lagi para “ekstremis” brand Daihatsu. Lihat saja, mereka dengan rela meluncurkan mobil kosep DN Multisix untuk pertama kalinya justru bukan di negeri asalnya, Jepang, tetapi justru di Indonesia.

Ketika dimintai konfirmasi terkait dengan kepastian DMC akan menggeber pasar Indonesia dengan DN Multisix, Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra menjawab diplomatis.

“Untuk semua mobil konsep, maaf kami belum bisa menjawabnya termasuk untuk model DN Multisix ini [apakah akan dipasarkan di Indonesia atau tidak] semua masih dalam proses survei,” ucap Amelia di tempat yang sama.

Dia menuturkan, Daihatsu dalam membut dan memasarkan produk baru selalu berpegangan pada hasil survei dan selera pasar. Terlebih, lanjutnya, mobil konsep ini masih ada banyak sisi yang perlu direvisi.

“Dengan demikian, kami belum bisa memberikan jawaban secara pasti kapan akan diluncurkan ataupun dilakukan produksi massal. Maaf,” katanya.

