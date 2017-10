New Mercedes-Benz S-class facelift (2017) - Car Magazine

Bisnis.com, JAKARTA - S-Class merupakan salah satu sedan mewah yang dijadikan andalan oleh PT Mercedes Benz Distribution Indonesia. Memasuki akhir tahun, perusahaan meluncurkan versi terbaru dari model ini, yakni The New S Class.

"Para konsumen kami di Indonesia memang sudah lama menanti kehadiran varian andalan kami ini, The New S 450 L," kata Presiden dan CEO PT Mercedes Benz Distribution Indonesia Roelof Lamberts di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

The New S-Class merupakan produk special, karena mobil ini hadir untuk pertama kalinya di Indonesia. Ini merupakan sedan terlaris Mercedes Benz di dunia dengan torehan penjualan mencapai 300.000 unit sejak 2013 silam.

The New S-Class, perusahaan tersebut memasarkannya seharga Rp2,34 miliar off the road. Sedan eksklusif ini siap untuk dikirimkan ke konsumen di Tanah Air mulai Januari tahun depan.

Perusahaan meyakini, dengan hadirnya produk baru itu kinerja penjualan akan terus meningkat. Dari data yang dirilis perusahaan, selama periode Januari-September tahun ini total penjualan tercatat sebanyak 2.560 unit.

Angka tersebut meningkat sebesar 3,9% dibandingkan penjualan pada periode yang sama tahun lalu. Dengan torehan tersebut, Mercedes Benz menguasai pangsa pasar di segmen premium sebesar 46% hingga bulan lalu. “Sejauh ini tahun 2017 menjadi perjalanan yang positif bagi kami dari sisi penjualan.”