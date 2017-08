BMW M5. - BMW

JAKARTA - Penantian panjang telah usai. Setelah ditunggu-tunggu, All New BMW 2018 M5 secara resmi diluncurkan kepada publik, Selasa (22/8/2017).

"Time has finally come. Watch the unveiling of the all-new #BMW #M5 - on stage and in the game," demikian BMW dalam akun twitter-nya.

Generasi ketujuh BMW M5 ini dilengkapi dengan mesin V8 4,4 liter, yang mampu menghasilkan tenaga 600 horsepower dan torsi 722,64 NM.

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, BMW 2018 M5 ini memiliki tenaga lebih besar 40 Hp dan sesisih torsi 71,86 NM, dan rentang power lebih berisi--tenaga puncak 5.700 - 6.600 RPM, dan torsi puncak 1.800 - 5.700 RPM.



Tak seperti generasi sebelumnya, kekuatannya sekarang berada di sistem kemudi M xDrive yang memungkinkan pembagian torsi ke semua roda (all wheel drive). Ini merupakan sistem mutakhir, di mana pengemudi bisa memilih mode tiga, termasuk RWD.



Tak melulu soal kecepatan, Model 2018 ini telah mengalami pembaruan desain suspensi, tambah kokoh, bar antiselip, dan roda yang lebih lebar.



Secara kasat mata, BMW M5 2018 seperti diperkirakan sebelumnya menggunakan standar Seri M5 tetapi dengan roda lebih besar dan gaya yang lebih agresif.