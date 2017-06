Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA – PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatat penjualan bulanan pada Mei 2017 naik 13,9% dibandingkan bulan lalu, atau dari 14.678 unit menjadi 16.723 unit.

Kenaikan ini didukung Honda BR-V, mobil murah ramah lingkungan (LCGC) New Honda Brio Satya, hatchback All New Honda Jazz, dan Honda HR-V.

Honda BR-V mencatatkan penjualan bulanan tertinggi dengan 47,90%, atau sebanyak 696 unit. Disusul oleh Brio Satya yang naik 9,21% atau 382 unit. All New Honda Jazz naik 28,57% atau sebanyak 276 unit.

“Pada bulan Mei 2017 Honda mengalami pertumbuhan penjualan yang cukup signifikan melalui kontribusi penjualan beberapa model unggulannya,” kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Minggu (18/6/2017).

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepanjang Januari—Mei 2017, HPM membukukan penjualan sebanyak 84.419 unit.

New Honda Mobilio terjual sebanyak 21.771 unit dengan pangsa pasar 19%. Honda HR-V 1.5L menjadi pemimpin pasar di segmen LSUV (low spor utility vehicle) membukukan penjualan total di periode yang sama sebesar 17.208 unit dengan pangsa pasar sebesar 37%.

Sementara itu, New Honda Brio Satya membukukan penjualan total tahunan sebesar 17.022 unit dengan pangsa pasar 16%. Honda BR-berkontribusi terhadap angka penjualan total sebesar 10.696 unit dengan pangsa pasar 23%.

Honda Jazz masih menjadi pemimpin pasar di segmen hatchback. Mobil inimenyumbangkan penjualan total sepanjang tahun 2017 sebesar 7.437 unit dengan pangsa pasar 50%.

Di segmen citycar, New Honda Brio RS menjadi pemimpin pasar dengan membukukan penjualan total tahunan sebesar 4.627 unit dan pangsa pasar sebesar 37%. Namun, posisinya dibayang-bayangi oleh Suzuki Ignis yang dilucurkan medio April 2017.

Dari segmen SUV Honda HR-V 1.8L membukukan penjualan sebesar 2.920 unit. Masih dari segmen yang sama, Honda CR-V terjual sebanyak 1.210 unit.

All New Civic Turbo masih menjadi penguasa di kelas sedan kecil dengan perolehan pangsa pasar sebesar 73%. Capaian penjualan model ini sebanyak 945 unit hingga Mei 2017. New Honda City membukukan penjualan sebesar 220 unit dan Honda Accord 221 unit.

Produk Baru

HPM dalam tiga bulan terakhir meluncurkan dua produk baru. Satu di antaranya, All New Honda CR-V diprediksi akan mampu memberikan stimulus positif kepada pasar SUV tahun ini. Sementara yang lain, Honda Civic Hatchback diharapkan dapat menciptakan pasar baru.

“Hingga saat ini kami telah meluncurkan lima produk baru dalam semester pertama di tahun 2017. Kami berharap dengan hadirnya beragam produk baru yang kami tawarkan mampu memperkuat pasar Honda di berbagai segmen otomotif di Indonesia,” kata Jonfis.