All New Honda CR-V Turbo - ist

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak diluncurkan pertama kali di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 pada 27 April lalu, pemesanan model terbaru Honda, All New Honda CR-V Turbo, telah mencapai lebih dari 2.000 unit.

PT Honda Prospect Motor (HPM) pada Sabtu (17/6/2017) menyerahkan perdana 100 unit All New Honda CR-V Turbo ke konsumen, sekaligus menandai dimulainya pengiriman ke konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

"Saat ini All New Honda CR-V Turbo sudah tersedia di seluruh Indonesia, konsumen bisa melihat langsung di dealer resmi Honda. Kami akan memastikan kapasitas produksi agar dapat secepatnya memenuhi permintaan pelanggan," kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director HPM, Sabtu (17/6/2017).

Mobil ini tersedia dalam 3 varian yakni All New Honda CR-V 2.0 Liter, All New Honda CR-V 1.5 Liter Turbo, All New Honda CR-V 1.5 Liter Turbo Prestige.

Seluruh varian All New Honda CR-V tersedia dalam tujuh pilihan warna yaitu crystal black pearl, modern steel metallic, lunar silver metallic, white orchid pearl, passion red pearl, deep ocean blue, dan dark olive metallic.

All New Honda CR-V ditawarkan mulai dari harga Rp432 juta (All New Honda CR-V 2.0L), Rp466 juta (All New Honda CR-V 1.5L Turbo), Rp506 juta (All New Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige). Harga tersebut berlaku untuk on the road Jabodetabek dan juga BBN mobil pertama 2017. Untuk warna metallic dan pearl dikenakan penambahan biaya Rp2 juta.

Di ajang IIMS 2017, mobil ini terpilih sebagai mobil favorit pilihan pengunjung.