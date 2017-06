Logo Honda - Reuters/Toru Hanai

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) menargetkan volume penjualan All New Honda CR-V sekitar 2.400 unit per bulan. Angka tersebut merupakan kapasitas produksi yang disiapkan Honda.

“Targetnya segitu, nanti kalau lebih atau kurang bisa ada penyesuaian produksi,” kata Marketing & After Sales Services Director PT HPM Jonfis Fandy usai serah terima 100 unit pertama All New Honda CR-V Turbo di Jakarta pada Sabtu (17/6/2017).

Sejak pertama kali diluncurkan pada April 2017 hingga pertengahan Juni 2017, pemesanan All New Honda CR-V Turbo di Indonesia telah mencapai lebih dari 2.000 unit, 90% di antaranya varian 1.5L Turbo Prestige.

All New Honda CR-V diluncurkan dengan tiga varian, yakni versi terendah All New Honda CR-V 2.0L yang dibanderol Rp432 juta. Selanjutnya All New Honda CR-V 1.5L Turbo Rp466 juta, dan paling tinggi All New Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige Rp506 juta.

Jonfis menjelaskan penjualan akan normal 8 bulan setelahnya menjadi 60% untuk varian turbo dan 40% untuk 2.0L. “Awal-awal itu karena pembelian dilakukan oleh konsumen yang punya budget [dana] lebih atau konsumen setia Honda,” katanya.

Adapun All New Honda CR-V hadir dengan dua pilihan kubikasi mesin, yakni 1.500 cc DOHC Direct Injection VTEC Turbo dan 2.000 cc CVT.

Tipe 2.000 cc didukung dengan mesin SOHC i-VTEC dengan tenaga maksimum 154 PS pada 6.500 rpm dengan torsi 19,4 NM pada 4.300 rpm. Sementara itu mesin 1.500 cc menghasilkan tenaga 190 PS pada 5.600 rpm dan torsi maksimal 24,8 Nm pada torsi maksimal 2.000--5.000 rpm.

Perbedaan paling terasa pada kedua tipe ini adalah bagian kabin. Mesin 2.000 cc memiliki kapasitas lima orang penumpang, sedangkan 1.500 cc hadir dengan kapasitas tujuh orang penumpang.