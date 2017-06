Seorang model berpose di sisi All New Honda CR-V di ajang pameran mobil IIMS 2017 di Jakarta pada Kamis (27/4/2017). Generasi kelima Honda CR-V ini menghadirkan desain baru dengan mesin 1.5 liter VTEC Turbo serta varian baru yang menawarkan kapasitas tujuh penumpang. - Antara/Zarqoni Maksum

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Honda Prospect Motor (HPM) melakukan seremoni penyerahan 100 unit pertama All New Honda CR-V. Hal ini menandai dimulainya pengiriman All New Honda CR-V kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

"Melalui acara ini kami juga.mengumumkan bahwa saat ini All New Honda CR-V tersedia di seluruh wilayah Indonesia," kata Marketing & After Sales Services Director PT HPM Jonfis Fandy di Gandaria City, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Jonfis juga berharap mobil ini dapat mendongkrak penjualan SUV yang sempat lesu pada awal tahun ini. Produk baru seharusnya memberikan stimulus positif terhadap volume penjualan.

Mobil ini pertama kali diluncurkan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017. Pada ajang otomotif ini, All New Honda CR-V meraih penghargaan.sebagai mobil favorit pengunjung.

Adapun All New Honda CR-V hadir dengan dua pilihan kubikasi mesin, yakni 1.500 cc DOHC Direct Injection VTEC Turbo dan 2.000 cc CVT. Tipe 2.000 cc didukung dengan mesin SOHC i-VTEC dengan tenaga maksimum 154 PS pada 6.500 rpm dengan torsi 19,4 Nm pada 4.300 rpm. Sementara itu mesin 1.500 cc menghasilkan tenaga 190 PS pada 5.600 rpm dan torsi maksimal 24,8 Nm pada torsi maksimal 2.000--5.000 rpm.

Perbedaan paling terasa pada kedua tipe ini adalah bagian kabin. Mesin 2.000 cc memiliki kapasitas 5 orang penumpang, sedangkan 1.500 cc hadir dengan kapasitas 7 orang penumpang.