Honda - Reuters/Michael Caronna

Bisnis.com, JAKARTA - Lima model menjadi penopang utama penjualan mobil Honda di sepanjang Mei lalu dengan total penjualan 16.723 unit, meningkat 13,9% dari realisasi bulan sebelumnya 14.678 unit.

Data penjualan PT Honda Prospect Motor yang diterima Bisnis pada Jumat (16/6/2017) menguraikan kelima model tersebut yakni New Honda Mobilio, Honda HR-V 1.5L, New Honda Brio Satya, Honda BR-V, dan All New Honda Jazz.

Secara akumulatif sejak Januari hingga Mei 2017, Honda telah membukukan penjualan 84.419 unit dengan market share 18,2%.

Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy, mengatakan pada Mei 2017 Honda mengalami pertumbuhan penjualan yang cukup signifikan melalui kontribusi penjualan beberapa model unggulannya.

"Kami juga berkomitmen untuk terus berinovasi menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami meluncurkan lima produk baru pada semester pertama 2017. Kami berharap hadirnya beragam produk baru itu memperkuat pasar Honda di berbagai segmen otomotif di Indonesia," ujarnya.

Sejak Januari hingga Mei 2017, New Honda Mobilio telah terjual sebanyak 21.771 unit dengan market share 19%. Honda HR-V 1.5L yang menjadi market leader di segmen LSUV telah membukukan penjualan total di periode yang sama 17.208 unit dengan market share 37%.

Sementara New Honda Brio Satya membukukan penjualan total tahunan sebesar 17.022 unit dengan market share sebesar 16%.

Honda BR-V turut menyumbang angka penjualan total tahunan yang signifikan yaitu 10.696 unit dengan market share sebesar 23%. Honda Jazz yang berhasil menjadi market leader di segmennya, menyumbangkan penjualan total sepanjang tahun 2017 sebanyak 7.437 unit dengan market share 50%.

Di segmen City Car, New Honda Brio RS berhasil menjadi market leader dengan membukukan penjualan total tahunan 4.627 unit dan market share sebesar 37%. Dari segmen SUV, Honda HR-V 1.8L membukukan penjualan 2.920 unit dengan market share 12%.

Adapun Honda CR-V terjual sebanyak 1.210 unit di sepanjang 2017 dengan market share 5%.

All New Civic Turbo juga menjadi market leader di segmen sedan dengan membukukan penjualan total sepanjang tahun 2017 sebanyak 945 unit dengan market share 73%.

New Honda City membukukan penjualan pada periode yang sama sebanyak 220 unit dengan market share 29%. Sedangkan New Honda Accord terjual sebanyak 221 unit pada Januari hingga Mei 2017 dengan market share 14%.

Sementara, New Honda Odyssey telah terjual sebanyak 142 unit sepanjang 2017 dengan market share sebesar 5%.