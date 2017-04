Komunitas Avanza Xenia Club Indonesia (AXIC) - ist

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas pemilik dan pengguna mobil Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC) memperingati ulang tahunnya ke-13 yang jatuh pada 3 April lalu dengan menggelar beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari seremoni, workshop safety driving hingga deklarasi cabang baru AXIC Blitar, Jawa Timur.



Dalam siaran persnya yang diterima Bisnis.com, Selasa (11/4/2017), Ketua bidang media PP AXIC, M Syakur Usman, menjelaskan rangkaian acara dimulai dari Jakarta dengan acara seremoni pada 3 April, dilanjutkan dengan pelatihan Road Safety with Family seri IV di Pekanbaru Riau 8 April dengan menampilkan instruktur defensive driving senior, Rudi Novianto.



Dalam kesempatan pelatihan itu, Rudi memaparkan materi menarik seperti perilaku berkendara yang berbahaya, potensi bahaya di jalan, dan pengecekan kondisi mobill lewat sistem TOWER (tires, oil, water, electrical, rubber, plus papers/registration). Diselingi juga dengan pemutaran video fungsi seat belt, jumper baterai, dan blind spot awareness. Usai coaching, para peserta mengikuti game smart driving, sekaligus menguji skill peserta setelah mendapat materi soal defensive driving.



Di Blitar, dilakukan deklarasi AXIC Cabang Blitar, yang ditandai dengan beberapa kegiatan seperti bazar, carlimbo show, donor darah, dan car wash. Deklarasi juga menjadi ajang silaturrahmi perwakilan AXIC di Pulau Jawa dan Bali.



Head of Community Toyota-Astra Motor, Indra Lubis mengapresiasi kiprah AXIC selama 13 tahun ini di jagad komunitas

otomotif nasional. "Lewat beragam aktivitasnya, AXIC turut andil menjadikan Avanza, terus sebagai backbone penjualan Toyota di Indonesia," ujarnya.



Kini, berawal dari kopi darat para pemilik mobil di kawasan Senayan, 13 tahun silam, AXIC menjelma menjadi salah satu klub besar dan disegani di Tanah Air dengan anggota aktif lebih dari 5.300 ID, memiliki 12 chapter di Jabodetabek dan hampir 40 cabang di seluruh Indonesia, dengan keanggotaan IMI DKI Jakarta No. 09-111.