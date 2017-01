Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA-Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong eksekutif kepala di pabrikan tomotif General Motors Co, Ford Motor Co dan Fiat Chrysler Automobiles NV untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan lapangan kerja di AS.

"Saya ingin pabrik baru dibangun di sini untuk memproduksi mobil yang akan dijual di sini!" ujar Trump dalam akun Twitter -nya menjelang pertemuan dengan para petinggi pabrikan mobil, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (24/1).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. - REUTERS/Jonathan Ernst

Pada masa kampanye Trump telah mengkritik pabrikan mobil yang berencana berproduksi di Meksiko dan di tempat lain. Akan hal tersebut, dia mengancam untuk menerapkan tarif 35% pada kendaraan impor.

Pertemuan macam ini jarang terjadi karena terlihat sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap urusan perusahaan. Namun dia ingin masyarakat AS membeli mobil yang diproduksi di dalam negeri dan mempekerjakan warga Amerika.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer, mengatakan Trump berharap untuk mendengar ide-ide dari petinggi pabrikan mobil tentang bagaimana kerjasama dapat dibangun untuk membawa lebih banyak lapangan pekerjaan kembali ke industri otomotif.

Sebelumnya, menanggapi ancaman Trump, pabrikan mobil asal AS dan asing telah menggembar-gemborkan rencana untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi di negeri Paman Sam.

Tanggapan tersebut pun hadir setelah Trump mengkritik investasi baru yang dilakukan Ford di Meksiko.

Sumber : reuters