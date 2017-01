Suzuki Carry 1.5. - Suzuki

Bisnis.com, JAKARTA - PT.Suzuki Indomobil Sales, agen pemegang merek mobil Suzuki di Indonesia, mengawali tahun 2017 dengan meluncurkan produk terbarunya di segmen kendaraan niaga, New Carry Pick Up.



Dalam undangan yang diterima Bisnis.com, Selasa (24/1/2017), acara peluncuran New Carry Pick Up akan dilakukan secara serentak di seluruh main dealer Suzuki di seluruh Indonesia pada Kamis, 27 Januari 2017.



Penjelasan rinci soal produk terbaru ini akan disampaikan pihak Suzuki Indomobil Sales dalam konferensi pers di showroom Suzuki Pecenongan, Jakarta Pusat.



Suzuki Carry Pick Up merupakan salah satu kendaraan utama Suzuki dan tercatat menjadi penguasa pasar di segmen kendaraan niaga.



Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) per November 2016, dua model Suzuki Carry yakni Carry FD PU dan Carry WD PU membukukan total penjualan sebanyak 23.943 unit.



Suzuki Carry Pick Up hadir sejak 39 tahun lalu dan membantu menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari generasi ke generasi, Carry Pick-Up telah terbukti sebagai armada angkut yang handal dan irit.



Ada jenis Carry yang saat ini tergolong laris manis di pasaran yakni Suzuki Carry 1.5 Pick Up dan Mega Carry.



Suzuki Carry 1.5 Pick Up dibekali dengan mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 Silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 78.8 PS pada putaran 5.500 rpm dan torsi maksimum 120 Nm/3.000 rpm sehingga mesin tetap halus dan bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.



Sedangkan untuk Mega Carry menggunakan mesin G15A dengan kapasitas 1.493 cc, 4 Silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) yang menghasilkan tenaga maksimum 92.4 PS/6.000 rpm dan torsi maksimum 126 Nm/3.000 rpm.