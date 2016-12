Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA-PT Astra Honda Motor bersama 23 jaringan diler utamanya menyelenggarakan touring uji irit motor All New Honda BeAT eSP di 23 kota di Indonesia dengan jarak tempuh rata-rata 70-100 Km.

Kegiatan touring uji irit All New Honda BeAT eSP yang berakhir 30 Desember 2016 menggunakan metode full to full, yaitu tangki bahan bakar diisi penuh sesuai ukuran yang ditentukan dan diketahui oleh peserta saat start.

Touring Uji Irit Bahan Bakar Honda BeAT sSP. Ilustrasi - JIBI

Selanjutnya, di titik finish, bahan bakar minyak (BBM) kembali ditambahkan sampai titik yang telah ditentukan. Adapun BBM yang ditambahkan adalah yang dikonsumsi motor itu selama touring.

Agustinus Indraputra, General Manager Marketing Planning Analysis Astra Honda Motor, mengatakan touring sebagai ajang silaturahmi dan apresiasi kepada konsumen yang memilih Honda BeAT sebagai pendukung mobilitas sehari-hari.

“Kami ingin tetap hadir menemani aktivitas konsumen hingga penghujung 2016 dengan touring uji irit ini juga merupakan ajang silaturahmi kami kepada pecinta Honda BeAT,” katanya, Rabu (28/12/2016).

Menurutnya, silaturahmi perusahaan kepada pecinta Honda BeAT karena telah produk Honda tidak hanya sebagai teman dalam menggapai mimpi namun juga sebagai kendaraan yang irit dalam mendukung mobilitas sehari-hari.

Dia menjelaskan secara nasional, touring yang dilakukan komunitas, pelajar, dan konsumen Honda BeAT itu diselenggarakan selama periode 20 November- 30 Desember 2016 dan berhasil mencatatkan konsumsi BBM terbaik yaitu 105 Km per liter di Papua.