Logo Bisnis Otomotif
Senin, 05 September 2016
Senin, 05 September 2016

Ini Realisasi Penjualan Mobil Honda Di Sepanjang Agustus

Yusran Yunus Senin, 05/09/2016 09:48 WIB
Ini Realisasi Penjualan Mobil Honda di Sepanjang Agustus
Honda Brio

Bisnis.com, JAKARTA - Honda membukukan penjualan mobil sebanyak 17.088 unit, tumbuh signifikan 84% dari capaian bulan sebelumnya, 9.308 unit.

Dengan capain itu, total penjualan mobil Honda periode Januari-Agustus 2016 sebanyak 136.058 unit.

Lima model yakni New Honda Brio Satya, Honda HR-V 1.5L, New Honda Mobilio, All New Jazz dan New Honda Brio RS, menyumbang kontribusi sebesar 85% dari total penjualan Agustus.

Berikut realisasi penjualan mobil Honda di sepanjang Agustus 2016:

Model

Penjualan (unit)

New Honda Brio Satya

5.812

Honda HR-V 1.5L

2.959

New Honda Mobilio

2.280

All New Jazz

1.932

New Honda Brio RS

1.641

New Honda CR-V

863

Honda BR-V

624

HR-V 1.8L

413

All New Honda Civic Turbo

339

All New Honda City

168

All New Honda Odyssey

40

New Honda CR-Z

11

New Honda Accord

6

Total

17.088

sumber: Honda Prospect Motor, diolah

Apps Bisnis.com available on:    
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!
Nikmati sajian berita terkini Bisnis Indonesia versi epaper DI SINI.

Berita Terkait

Foto

more...

Most Viewed

Must Read

  1. GIIAS 2016: ATPM Ini Gelontorkan Rp1 M untuk SPG
  2. GIIAS 2016: Hino Obral Suku Cadang
  3. GIIAS 2016: Bisa Main Golf di Booth Lexus
  4. GIIAS 2016: Toyota Ikut Boyong 3 Mobil Konsep
  5. UI Luncurkan Bus Kapasitas Besar Bertenaga Listrik

Close