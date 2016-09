Ini Realisasi Penjualan Mobil Honda di Sepanjang Agustus

Yusran Yunus

Bisnis.com, JAKARTA - Honda membukukan penjualan mobil sebanyak 17.088 unit, tumbuh signifikan 84% dari capaian bulan sebelumnya, 9.308 unit.

Dengan capain itu, total penjualan mobil Honda periode Januari-Agustus 2016 sebanyak 136.058 unit.



Lima model yakni New Honda Brio Satya, Honda HR-V 1.5L, New Honda Mobilio, All New Jazz dan New Honda Brio RS, menyumbang kontribusi sebesar 85% dari total penjualan Agustus.



Berikut realisasi penjualan mobil Honda di sepanjang Agustus 2016:

Model Penjualan (unit) New Honda Brio Satya 5.812 Honda HR-V 1.5L 2.959 New Honda Mobilio 2.280 All New Jazz 1.932 New Honda Brio RS 1.641 New Honda CR-V 863 Honda BR-V 624 HR-V 1.8L 413 All New Honda Civic Turbo 339 All New Honda City 168 All New Honda Odyssey 40 New Honda CR-Z 11 New Honda Accord 6 Total 17.088

sumber: Honda Prospect Motor, diolah