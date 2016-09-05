Ini Realisasi Penjualan Mobil Honda di Sepanjang Agustus

Bisnis.com, JAKARTA - Honda membukukan penjualan mobil sebanyak 17.088 unit, tumbuh signifikan 84% dari capaian bulan sebelumnya, 9.308 unit.
Dengan capain itu, total penjualan mobil Honda periode Januari-Agustus 2016 sebanyak 136.058 unit.
Lima model yakni New Honda Brio Satya, Honda HR-V 1.5L, New Honda Mobilio, All New Jazz dan New Honda Brio RS, menyumbang kontribusi sebesar 85% dari total penjualan Agustus.
Berikut realisasi penjualan mobil Honda di sepanjang Agustus 2016:
Model
Penjualan (unit)
New Honda Brio Satya
5.812
Honda HR-V 1.5L
2.959
New Honda Mobilio
2.280
All New Jazz
1.932
New Honda Brio RS
1.641
New Honda CR-V
863
Honda BR-V
624
HR-V 1.8L
413
All New Honda Civic Turbo
339
All New Honda City
168
All New Honda Odyssey
40
New Honda CR-Z
11
New Honda Accord
6
Total
17.088
sumber: Honda Prospect Motor, diolah