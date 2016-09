Penjualan Mobil: Brio Satya jadi Tulang Punggung Honda

Tegar Arief

Bisnis.com, JAKARTA - Mobil segmen low cost green car (LCGC) Brio Satya mjadi tulang punggung penjualan PT Honda Prospect Motor sepanjang Agustus lalu. Dari data yang dirilis perusahaan, model ini terjual sebanyak 5.812 unit pada bulan lalu.

Capaian Brio Satya itu naik sekitar 87% dibanding capaian pada bulan sebelumnya yang hanya sebanyak 3.111 unit. Adapun selama Januari-Agustus, mobil ini menorehkan penjualan mencapai 20.308 unit.

Kontributor lain adalah segmen sport utility vehicle (SUV). Di segmen ini Honda memiliki tiga model yakni BR-V, HR-V, dan CR-V.

Honda HR-V 1.5L terjual sebanyak 2.959 unit, Honda HR-V 1.8L terjual sebanyak 413 unit, Honda CR-V berhasil membukukan penjualan sebanyak 863 unit, dan Honda BR-V terjual 624 unit pada bulan lalu.



"Memang konsumen sekarang banyak yang beralih ke SUV. Itu penyebab penjualan model ini terus meningkat," kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Sabtu (3/9/2016).

New Honda Mobilio yang berada pada segmen low multi purpose vehicle (LPMV) terjual sebanyak 2.280 unit. Adapun All New Jazz yang masuk ke segmen hatchback meraih penjualan sebanyak 1.932 unit.

Produk lain seperti New Honda Brio RS terjual sebanyak 1.641 unit, All New Honda Civic Turbo meraih penjualan sebanyak 339 unit, All New Honda City berhasil membukukan penjualan pada Agustus 2016 sebanyak 168 unit, All New Honda Odyssey terjual sebanyak 40 unit, serta New Honda CR-Z terjual sebanyak 11 unit.