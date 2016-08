Produsen Mobil China BYD Perkirakan Kenaikan Laba 91%

Tegar Arief

Bisnis.com, BEIJING - Mobil China BYD Co Ltd memprediksi kenaikan laba hingga 91%, setelah pemerintah di China mendorong penjualan mobil ramah lingkungan.



Perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini memperkirakan kenaikan laba bersih akan meningkat dari 83% menjadi 91% pada sembilan bulan pertama tahun ini, antara dari 3,6 miliar dan 3,7 miliar yuan.



Dikutip dari Reuters, Senin (29/8/2016), pada semester I/2016 BYD meraup laba senilai 2,3 miliar yuan.



BYD merupakan perusahaan yang fokus memproduksi kendaraan ramah lingkungan, yakni mobil dengan bahan bakar energi hijau dan baterai elektrik.

Dikutip dari wikipedia, BYD Automobile Co Ltd adalah perusahaan otomotif Republik Rakyat Tiongkok yang berpusat di Shenzhen, Provinsi Guangdong. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 dan merupakan bagian dari BYD Co Ltd, sebuah perusahaan pembuat baterai.

Pada tahun 2010 kapasitas produksi diperkirakan mencapai 700.000 unit per tahun, dan penjualan mereka pada tahun itu adalah 519.000 unit, menjadikan mereka pabrikan otomotif China keenam terbesar. Tahun ini juga merupakan tahun kepopuleran bagi model BYD F3, yang menjadi model paling laris di China.